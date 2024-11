Il nisseno Luca Cammalleri sarà estradato dalla Romania in Italia

Il caso giudiziario

La sentenza è stata emessa in serata dopo una lunga camera di consiglio dalla Corte di Appello di Caltanissetta. È detenuto dal 3 maggio del 2023 insieme all’amico Filippo Mosca per il quale si attende il rinvio al 2 dicembre

Luca Cammalleri, il nisseno detenuto in Romania insieme all’amico Filippo Mosca dal 3 maggio del 2023, sarà estradato in Italia. La sentenza è stata emessa in serata dopo una lunga camera di consiglio dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Per il trentenne, che era stato arrestato insieme a Filippo Mosca, mentre si trovavano in vacanza, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, non è stata prevista invece la riduzione della pena che rimane di 8 anni e 2 mesi.

Finale diverso invece, almeno per il momento, per Filippo Mosca (condannato a 8 anni e 3 mesi) per il quale è stata emessa un’ordinanza di rinvio al 2 dicembre prossimo. Mosca infatti, a differenza dell’amico, è stato condannato per tre reati, compresa la detenzione per uso personale di cannabis che in Italia prevede la sola sanzione ammnistrativa. A questo punto dovrà seguire una interlocuzione con il tribunale di Costanza, in Romania, che dovrà stabilire se il mese in più della pena sarà o meno determinante per la sua estradizione. I familiari contavano in un sconto di pena per il venir meno dell’aggravante della transnazionalità, ma nonostante quest’ultima sia stata esclusa, la condanna è rimasta immutata. Pesa per i due ragazzi il reato di importazione di sostanza stupefacente.