Il One Day Music Festival e la videochiamata a Niko Pandetta: «Ci dissociamo dall’iniziativa di Baby Gang

IL CASO

«L’organizzazione dell’One day music festival 2025, in un nota, «prende le distanze» dai «fatti accaduti durante l’esibizione di Baby Gang sul palco» della Plaia di Catania, la notte tra l’1 e il 2maggio scorsi, quando l’artista avrebbe fatto una videochiamata con Niko Pandetta, nipote del boss Turi Cappello, che è detenuto per spaccio di sostanze stupefacenti in un carcere in Calabria.

I due sono indagati dalla Procura di Catania per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reato aggravato dall’avere favorito la mafia. A Baby Gang e a Pandetta sono stati sequestrati i cellulari, al primo nella sua abitazione, al secondo nella cella dove è detenuto. Sull’accaduto la Procura ha delegato le indagini alla squadra mobile della Questura di Catania.