Il pentito accusa il padre detenuto: «Ecco i suoi traffici illeciti…»

Le accuse di un figlio a un padre. Accade anche questo quando si sceglie di diventare un collaboratore di giustizia. Nelle carte dell’inchiesta Naumachia sono finite le recenti dichiarazioni del pentito Salvatore Sam Privitera. Che ha puntato il dito, fra gli altri, anche nei confronti del papà Giovanni, detto “u nacchiu”. Il padre sarebbe riuscito a tenere i contatti con l’esterno anche durante il periodo di detenzione grazie a un cellulare. Anche Sam Privitera ha fatto lo stesso mentre era dietro le sbarre per curare gli affari di droga. Tale padre, tale figlio.

«Mio padre, Giovanni Privitera, ha fatto parte del gruppo Nizza. Anni addietro – racconta il figlio pentito – rifiutava di avere contatti dal carcere con gli affiliati liberi, poi successivamente si è munito di telefono in carcere anche perché era preoccupato per me a causa dei vari dissidi con il gruppo di Trentuno (Tony, ndr)». In quel periodo infatti c’era lo scontro fra i Nizza e la squadra di Trentuno, genero di Lorenzo Saitta ‘U Scheletro”, che ha la sua roccaforte criminale a San Cocimo. A un certo punto Privitera senior ha provato a risolvere la questione, ma non ci sarebbe riuscito: «So che mio padre ha anche tentato di mettersi in contatto con Lorenzo Saitta che si trovava a Secondigliano, non credo sia riuscito a parlargli».

Dalle ricostruzioni offerte dalle indagini dei carabinieri è emerso che padre e figlio avrebbero gestito un proficuo traffico di droga: «Mio padre mi ha indirizzato da un fornitore napoletano, un ergastolano detto “u baroni”… Mio padre era detenuto a Bologna nel 2021 e tramite questa persona ho avuto un contatto con un napoletano di fiducia di “u baruni’, credo fosse il nipote di questo ergastolano». Il collaboratore ha spiegato ai pm che lo hanno interrogato dove sono avvenuti gli incontri con il napoletano. Al primo incontro Privitera junior ha inviato un ambasciatore, nel secondo invece è andato personalmente a Secondigliano. «Nell’occasione abbiamo discusso di prezzi e modalità di pagamento e consegna, poi, avendo io rapporti di fornitura ottimi con persone della famiglia Amato-Pagano di Melito di Napoli, ho preferito proseguire con questi ultimi, perché era per me più conveniente». Insomma con il “barone” l’affare non sarebbe andato in porto.