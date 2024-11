Il peschereccio, il barcone e il trasbordo dei migranti ripresi da un aereo Frontex: arrestati i tre scafisti

Agrigento

Al largo di Lampedusa soccorse 45 persone. In manette l'equipaggio tunisino

Tre presunti scafisti sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla procura di Agrigento, per aver procurato, in concorso tra di loro, l’ingresso illegale in Italia di 24 tunisini, fra cui 3 minori e una donna. I tre tunisini – fra cui un 44enne ritenuto il comandante, un 35enne membro dell’equipaggio e un 25enne – hanno trasportato su un peschereccio i migranti e giunti in prossimità delle acque italiane, hanno trasbordato il gruppo su un barchino di ferro al traino, che fino a quel momento era rimasto vuoto. Subito dopo il trasbordo, il peschereccio ha invertito la rotta dirigendosi verso le coste tunisine.