Il pestone al piede e le botte da orbi: giovane ferito tra le bancarelle di via del Rotolo

mala movida

L'aggressione è avvenuta sabato sera a Catania: indaga la polizia

Una parola di troppo tra le bancarelle di via del Rotolo, un pestone al piede per farsi spazio tra la gente, qualche spintone e una banale discussione che degenera in rissa e che provoca un ferito, soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Cannizzaro. Sabato sera movimentato nella zona di Ognina dove è stato necessario l’intervento di due Volanti della polizia e dell’ambulanza del 118 per soccorrere un ragazzo brutalmente aggredito. In supporto è arrivata anche una pattuglia della finanza impiegata in zona nel servizio interforze predisposto dalla questura per la movida sicura. Erano da poco passate le 23.30, quando la vittima è stata prima accerchiata e poi aggredita da altri giovani che si sono dileguati in fretta e in furia. Insulti, pugni e botte da orbi sotto lo sguardo attonito – e incuriosito – di quanti affollavano l’area delle giostre.Il ragazzo, visibilmente sotto shock, è stato invitato a sporgere denuncia e gli agenti della questura hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli aggressori.Nella zona di via del Rotolo – dove si concentra la movida di ragazzine e famiglie soprattutto il sabato e la domenica e ancor di più nelle sere d’estate – ci sono diversi impianti di video sorveglianza, di cui gli investigatori terranno senz’altro conto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA