Il piano rifiuti di Schifani arriva alle commissioni Ars. Il M5s: «Sugli inceneritori non si usino i poteri commissariali»

CAOS MUNNIZZA

«L'Assemblea deve potere giocare fino in fondo il suo importante ruolo»

«Schifani non sfrutti i poteri commissariali per bypassare il Parlamento. L’Ars deve poter giocare fino in fondo il suo importante ruolo su una questione importantissima per la Sicilia come il piano rifiuti e sugli inceneritori in particolare, verso i quali anche le Srr sono molto perplesse». Lo affermano i componenti Cinquestelle della commissione Ambiente dell’Ars, Jose Marano, Cristina Ciminnisi e Adriano Varrica, a conclusione dell’audizione di oggi sul piano rifiuti.

«Il governo – dicono i tre deputati – sta tirando diritto per la sua strada su una questione fondamentale come quella degli inceneritori, senza curarsi praticamente di nessuno. Anche le Srr si sono lamentate del mancato coinvolgimento su questa tematica e sul piano rifiuti in generale, mostrando grande preoccupazione della sostenibilità economica di questi impianti, ma soprattutto per cosa accadrà da oggi fino alla loro eventuale realizzazione».

«Per quanto ci riguarda – continuano – ribadiamo il nostro “no” agli inceneritori, che non è un “no” ideologico, ma supportato da migliaia di pagine di letteratura scientifica che mettono in evidenza il loro grande impatto ambientale, ma, soprattutto, la contraddizione rispetto agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni entro il 2030».