«Il Ponte non è né di destra né di sinistra e Bianco lo conferma»: Salvini fa suo l’appello dell’ex sindaco di Catania al Pd

il dibattito

Il ministro delle Infrastrutture ha commentato sui suoi social l'intervista de La Sicilia che riaccende il dibattito dentro i dem

L’intervista a La Sicilia di Enzo Bianco e il suo sì al Ponte ha riacceso il dibattito dentro il Pd. Intanto il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, riprendendo l’intervista pubblicato sul nostro quotidiano, ha rilanciato la questione: «L’ex ministro ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco, esponente di spicco dell’area progressista, dice sì al Ponte. A conferma che l’opera non è di destra o di sinistra, ma è un’infrastruttura fondamentale per Sicilia, Calabria e tutto il Paese. Avanti con il Ponte degli Italiani!» ha scritto sui suoi social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA