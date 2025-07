Il quadro sequestrato a casa di De Capitani: ecco quando i piani della “califfa” sono crollati

L'inchiesta

La finanza nella casa di Monza dell'ex portavoce di Galvagno: portata via la tela del maestro Omar Hassan

Sono andati fino in Lombardia i finanzieri di Palermo. Precisamente a Monza, nella dimora di Sabrina De Capitani. All’ormai ex portavoce del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, è stato sequestrato un quadro firmato da Omar Hassan, l’artista italo-egiziano che ha realizzato la mostra a Palazzo Reale finita al centro di un’inchiesta della procura di Palermo. Quel dipinto sarebbe «l’utilità» della corruzione (assieme a De Capitani e Hassan è indagata anche Patrizia Monterosso, già direttrice della Fondazione Federico II). Il 9 gennaio scorso i militari hanno messo i sigilli all’opera denominata «Breaking Through» (nella foto) delle dimensioni di 160×200 centimetri.

Le perquisizioni

Ma De Capitani forse sapeva già da un pezzo che i finanzieri avevano acceso i riflettori sull’evento “Punctum” che si è svolto nel 2023. Il sospetto viene leggendo le carte inserite nel fascicolo dopo l’avviso della conclusione delle indagini. I militari avevano già fatto visita a Omar Hassan lo scorso novembre: hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. In quell’occasione è stato acquisito l’Iphone dell’artista. Chat, immagini e file sono diventati i pezzi mancanti del mosaico ancora incompleto. Servivano infatti i riscontri a molte intercettazioni in cui De Capitani ostenta la sua attitudine alle «lobby». E sventola ai vari «uomini» e «donne» con cui interloquisce la sua capacità a far salire le quotazioni degli artisti. La mostra a Palermo di Hassan, di cui la comunicatrice padana – ormai battezzata la «califfa» di Palazzo dei Normanni – si dà tutti i meriti avrebbe permesso al pittore italo-egiziano di raddoppiare il valore delle sue opere. Anche se di quadri in Sicilia Hassan non ne avrebbe venduti. E di questo si sarebbe «lamentato». Una lamentela non gradita affatto dalla donna, che lo avrebbe etichettato come «irriconoscente».

La rete di relazioni