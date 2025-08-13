Il racconto dei superstiti di Lampedusa: «Mio figlio in braccio, poi è scomparso tra le onde»

Migrazione

Sulla terra ferma si inginocchiano: «Grazie a Dio»

«Avevo mio figlio di un anno e mezzo in braccio e c’era mio marito accanto a noi. Poi l’inferno. Ho perso entrambi tra le onde». E’ uno dei brandelli del racconto di una donna somala in lacrime, che è tra i sessanta migranti sopravvissuti al doppio naufragio a 14 miglia a Sud di Lampedusa quando un primo barcone ha imbarcato acqua e le persone che erano a bordo sono riuscite (forse in parte) a trasferirsi sull’altro poco distante che a sua volta si è capovolto per il peso. Scene strazianti con le persone che cercavano di aggrapparsi al natante semiaffondato, mentre altri scomparivano tra le onde. Un’altra donna somala dice di aver perso la sorella minore. Un ragazzo egiziano ha raccontato di aver perso lo zio e il cugino che erano con lui sul barcone. Alcuni migranti hanno trovato la forza di raccontare durante i colloqui con psicologi e forze dell’ordine lo strazio della perdita di un loro caro.

«Eravamo partiti con due barche, una però si è rovesciata e così tutti siamo saliti a bordo di una delle due. L’altra però poi ha iniziato anch’essa ad imbarcare acqua» racconta uno dei naufraghi assistito da alcuni volontari di Mediterranean Hope al molo Favoloro.«Anch’io ho perso un mio caro amico – racconta un altro ragazzo di origini egiziane – siamo tutti finiti in acqua».

«C’è chi, appena arrivato a terra, si è inginocchiato ai nostri piedi, per ringraziare Dio di essere giunto sano e salvo al termine di quella traversata iniziata in Libia» racconta un operatore della Croce Rossa Italiana.«Quando gli abbiamo offerto dell’acqua ci hanno guardato come se gli stessimo facendo il dono più grande – dice – Un altro ragazzo era abbracciato dai suoi compagni di viaggio, ci ha detto che ha perso il fratello. E’ giovanissimo». Un egiziano ha detto di aver perso i 3 cugini.«Stamattina, quando abbiamo saputo del naufragio, eravamo pronti a preparare il latte e i kit per i bambini, ma loro non sono mai arrivati» conclude l’operatore.