Il recupero del Bayesan a fine aprile: ecco il piano per riportare in superficie il veliero affondato

il tragico naufragio

Nella tragedia al largo di Porticello morirono sette persone

Il veliero Bayesian affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno sarà recuperato dal 20 aprile al 10 maggio. Il piano di recupero presentato da una ditta individuata dalla società proprietaria del veliero sta per essere approvato dalla Capitaneria di Porto di concerto con la procura di Termini Imerese.

Il veliero sarà recuperato senza l’albero da 75 metri che verrà tagliato prima di portare in superfice lo scafo. L’imbarcazione verrà fatta risalire con il carico di carburante. In queste ultime settimane sono in corso incontri in Capitaneria di Porto per mettere a punto gli ultimi dettagli. Il costo dell’intervento di recupero è a carico interamente dei proprietari. L’imbarcazione recuperata verrà portata nel porto di Termini Imerese. Qui proseguiranno tutti i rilievi necessari disposti dalla procura per stabilire cosa abbia provocato l’affondamento dell’imbarcazione.