Il retroscena dopo la sparatoria di viale Grimaldi: i santapaoliani “chiamati” per evitare la guerra

Catania

Nelle carte dell'inchiesta Ombra si cita il famoso scontro armato tra Cappello e Cursoti Milanesi

Hanno fatto tutti scena muta, anche se qualcuno ha deciso di fare dichiarazioni spontanee. Alcuni arrestati del blitz Ombra, accusati di associazione mafiosa, hanno raccontato alla gip Marina Rizza di non essere affiliati dei Santapoala-Ercolano. Ieri mattina, al carcere di Bicocca, si sono svolti gli interrogatori di garanzia alla presenza della pm Raffaella Vinciguerra e dei difensori. Troppo poche 24 ore di tempo per poter approfondire le contestazioni contenute in oltre 200 pagine di ordinanza.Sono le intercettazioni le protagoniste di un’inchiesta condotta dalla squadra mobile che punta ai piani alti della famiglia di Cosa nostra. Ciccio Russo ha cercato di rimanere defilato e nonostante gli inviti a «non nominarlo» qualche chiacchierone ha pronunciato nome e cognome. Fornendo un assist formidabile agli investigatori di via Ventimiglia. Russo, arrestato mercoledì all’alba nella sua casa ai confini tra Misterbianco e Catania, avrebbe fatto la sua prima “comparsa” poco prima della cattura di Ciccio Napoli a settembre 2022.