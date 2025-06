Il serial killer delle escort potrebbe avere ucciso anche in Sicilia: si allargano le indagini della Procura di Prato

le indagini

Vasile Frumuzache, che ha confessato di avere ammazzato due donne, è stato aggredito con dell'olio bollente in carcere

Si indaga anche in Sicilia sui delitti che potrebbero essere stati compiuti da Vasile Frumuzache, 32enne romeno, accusato di due omicidi di donne, entrambi avvenuti in Toscana negli ultimi mesi, quello di Ana Maria Andrei, 27enne, anche lei di origine romena, escort scomparsa il 1° agosto 2024 e ritrovata nei giorni scorsi, dopo la confessione del suo assassino e di Denisa Maria Adas Paun, 30 anni, escort anche lei romena.

Su ordine della Procura di Prato, i carabinieri hanno avviato un controllo incrociato su decine di denunce di donne scomparse, in particolare nell’ambito della prostituzione, sia in Toscana che in Sicilia, dove Frumuzache ha vissuto per anni con la madre prima di trasferirsi in Toscana con la moglie.

Intanto l’uomo è finito al pronto soccorso con ustioni di primo e secondo grado al volto. L’uomo è stato aggredito nel carcere di Prato, dove si trova detenuto in regime di custodia cautelare. L’aggressore è un altro detenuto, che sarebbe un parente di Ana Maria Andrei. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta all’interno di un’area comune del penitenziario. L’uomo avrebbe agito con premeditazione, riuscendo a procurarsi dell’olio bollente – probabilmente riscaldato in una delle cucine dell’area detentiva – e lo avrebbe lanciato sul volto di Frumuzache. Subito soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria, il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Prato. Le sue condizioni sono stabili: non è in pericolo di vita e nelle prossime ore potrebbe essere dimesso e riaccompagnato in carcere.

«L’autore ha potuto agire indisturbato, senza alcun controllo», ha denunciato in un comunicato il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, annunciando l’apertura di un procedimento penale sull’episodio. «Il fatto è di particolare gravità – ha aggiunto – perché anche una persona imputata di crimini gravissimi ha diritto alla tutela fisica, al rispetto della dignità e a un trattamento umano».

Vasile Frumuzache regolarmente residente a Monsummano Terme (Pistoia), lavorava come guardia giurata, era sposato con una connazionale ed è padre di due bambini di 4 e 5 anni. Agli occhi di amici e conoscenti era un uomo riservato, dedito al lavoro e apparentemente affezionato alla famiglia. Una vita normale, almeno in apparenza, come tendeva a rappresentarla anche su Facebook. Ma dietro quella normalità si nascondeva una rete di bugie, relazioni extraconiugali e pulsioni violente. Secondo quanto riferito agli inquirenti durante l’interrogatorio, Frumuzache ha ammesso di aver ucciso Denisa Maria Adas Paun, strangolandola dopo un incontro sessuale a pagamento in una camera di un residence a Prato la notte dello scorso 15 maggio. Dopo il delitto, ha decapitato il corpo e occultato la testa bruciandola. Il corpo è stato ritrovato chiuso in un trolley in un campo in uso al 32enne romeno in una zona di campagna nel comune di Montecatini Terme. Un secondo corpo, quello di Ana Maria Andrei, scomparsa mesi prima da Montecatini Terme, è stato ritrovato nello stesso campo, il giorno dopo l’arresto del killer di Paun. Anche per questo secondo omicidio, Frumuzache ha confessato la responsabilità.

Il quadro emerso ha spinto la Procura di Prato a ipotizzare l’esistenza di un possibile serial killer. Le modalità ripetitive degli omicidi – vittime giovani, romene, escort, uccise e poi occultate con metodo – e la freddezza dimostrata nei racconti hanno convinto gli inquirenti ad approfondire l’analisi del profilo criminale dell’uomo.

«C’è un pattern chiaro – spiegano fonti investigative all’Adnkronos – e non possiamo escludere che ci siano altre vittime. Stiamo analizzando anche casi vecchi, irrisolti, in cui possono emergere coincidenze o tracce comuni».

(Adnkronos) – Nel frattempo, si valuta la possibilità di sottoporre Frumuzache a una perizia psichiatrica, per accertare la presenza di eventuali disturbi della personalità o condizioni di pericolosità sociale. Anche se lucido e collaborativo durante gli interrogatori, l’uomo ha mostrato una totale mancanza di empatia per le vittime, descrivendo i delitti con freddezza e distacco.

“Ogni parola, ogni gesto, ogni traccia nei suoi dispositivi elettronici verrà esaminata”, spiegano gli investigatori interpellati dall’Adnkronos. L’obiettivo è capire se ci si trovi di fronte a un duplice omicida isolato o a un serial killer che per anni ha vissuto e agito inosservato, sotto la maschera di una vita ordinaria.