Il sogno americano ora per la Sicilia è più vicino: tre i voli diretti per New York, ecco quanto costano (la simulazione)

trasporti e turismo

Entro la prossima settimana saranno operative le tratte Delta da Catania, United e Neos da Palermo

Gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini. Il claim scelto da Delta Air Lines sul sito isituzionale alla pagina “Prenota ora” per “lanciare” il nuovo volo diretto che dal 23 maggio collegherà Catania a New York è un’occasione ghiotta per programmare una vacanza verso la Grande Mela o alla scoperta delle bellezze della nostra Sicilia. Ma quanto costa volare senza scali e raggiungere con facilità gli Usa?

Quanto costa il volo diretto Delta?

La Sicilia ha fatto una simulazione di volo da Catania alla volta dell’aeroporto Jfk. Il biglietto – con partenza da Fontanarossa alle 10.05 (e arrivo alle 14.05) e ritorno il 31 maggio da Jfk New York alle 16.40 (e arrivo alle 7.55 del primo giugno ora locale) – costa 642.48 euro.

Una spinta per il turismo

Ieri, durante la presentazione del nuovo collegamento, è stata sottolineata l’importanza storica per la Sicilia e per Catania che guardano oltreoceano. Un investimento importante quello fatto dalla governance Sac che gestisce lo scalo etneo non sono dal punto di vista economico, ma soprattutto nelle strategie di collegamento oltreoceano. «È un passaggio quantomai storico – ha spiegato a La Sicilia – l’ad Sac Nico Torrisi – collegare la Sicilia agli Stati Uniti e Catania a New York è un’idea che ricordo da quando ero bambino. Adesso grazie a Delta Air Lines si realizza qualcosa che da molti era visto soltanto come un sogno, dando l’opportunità ai siciliani di raggiungere senza scali la destinazione con una compagnia di fama internazionale. E si dà anche la possibilità ai cittadini statunitensi o italo-americani di invadere la Sicilia. È per questo che abbiamo fatto investimenti importanti anche in aeroporto per cercare di dare un servizio ai passeggeri in generale e a quelli Delta in particolare che speriamo possano fare fare un ulteriore salto di qualità al turismo in Sicilia. Speriamo che tutto vada bene per incoraggiare la compagnia a lasciare il volo per la prossima stagione e perché no a renderlo annuale».

La richiesta del mercato Usa

Il collegamento da Catania arriva nell’anno in cui la compagnia aerea festeggia i suoi cento anni di attività: una «coincidenza importante che aumenta quel senso di straordinarietà» come ha sottolineato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. «La data del 23 maggio sarà un momento storico e il volo è un sogno che collega una domanda quella americana che sempre più vuole venire a vedere le bellezze di Catania e della Sicilia. Una domanda che sta crescendo molto perché collega due realtà che hanno una storia e delle relazioni fortissime. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia dell’isola per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre a offrire ottimi collegamenti verso gli Stati Uniti per i cittadini della regione».

I passeggeri business guardano Catania

Un’infrastruttura, quella dell’aeroporto Fontanarossa che guarda lontano e un’intera città che ne beneficeranno. «Beh, consentitemi di cominciare con po’ di cuore – ammette a La Sicilia il sindaco di Catania Enrico Trantino – penso al lontano 1956, ai miei nonni paterni che si trasferirono negli Stati Uniti dopo un lungo viaggio in nave. Quando qualche giorno fa ho comunicato a uno degli ultimi zii rimasti in vita del nuovo volo diretto, si è commosso. Questo significa anche unire le radici tra tanti catanesi e siciliani emigrati e per la città anche una straordinaria occasione di attrarre non solo turisti, ma anche industriali perché Catania è una città che sempre più è destinataria di un interesse da parte delle categorie produttive e del business. Dobbiamo essere bravi ad attrarre investimenti per produrre economia e a intercettare questi flussi di passeggeri per indirizzarli verso un turismo culturale per valorizzare il nostro bellissimo patrimonio storico, culturale e architettonico.

Il nodo infrastrutture e stagionalità

La stagionalità del volo – che si conclude il 31 ottobre – dipende soprattutto dal nodo infrastrutture. Se ci sono i margini per proseguire anche in inverno? «Valuteremo – sottolinea Curcio – facendo attenzione a quanto recepiremo in estate. Il nostro obiettivo è trovare opportunità per volare tutto l’anno». E anche per il primo cittadino etneo: «È chiaro che occorre compiere uno sforzo in più: vanno create strutture come alberghi a cinque stelle. E in città c’è molto interesse, ad esempio, su Corso Martiri della Libertà».Dal prossimo venerdì, Delta opererà il nuovo volo da Catania per New York utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Catania è la quinta destinazione di partenza dall’Italia dopo Roma, Milano, Venezia e Napoli.

Gli altri voli da Palermo

Ma c’è di più. La Sicilia sarà ancora più vicina agli States grazie a un altro nuovo collegamento – da Palermo – che sarà inaugurato il prossimo giovedì (22 maggio). È quello della compagnia aerea United che collegherà il capoluogo siciliano a New York/Newark. Sarà un servizio stagionale no stop, tre volte alla settimana, tra l’aeroporto di Palermo e il suo hub a New York/Newark e United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio no stop tra Palermo e gli Stati Uniti. Un biglietto con partenza il 19 luglio (alle 9.45) e rientro il 25 (alle 16.15) costa 812.91euro.