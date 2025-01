Il Sunia chiede un piano di riutilizzo per gli edifici dismessi per tutta la Sicilia

La richiesta

Il sindacato degli inquilini chiede interventi prioritari per la creazione di edilizia pubblica sociale per sostenere i tanti a basso e medio reddito

Il Sunia, sindacato inquilini, chiede al governo regionale di estendere a tutto il territorio siciliano il piano di riutilizzo per fini abitativi degli immobili pubblici dismessi. La segretaria regionale, Giusi Milazzo, in una nota sottolinea che «non è una richiesta dell’ultima ora, il Sunia in realtà la avanza da tempo. Avevamo anche chiesto che fosse creata in occasione dell’ultima finanziaria una banca dati del riuso, cosa che non è stata fatta».