Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Rosanna Natoli contro la sospensione dal Csm

GIUSTIZIA

L'avvocata di Paternò era stata sospesa dopo aver rivelato segreti d'ufficio alla magistrata catanese Maria Fascetto Sivillo

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso della consigliera laica del Csm di Fratelli d’Italia, Rosanna Natoli, contro la sospensione deliberata dal plenum del Consiglio lo scorso settembre. Per il Tar il ricorso della consigliera «è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione».

La sospensione era stata votata e approvata dal plenum per la vicenda del luglio scorso. Natoli, classe 1966, avvocata di Paternò (Catania), è accusata di aver rivelato atti di inchiesta alla magistrata catanese Maria Fascetto Sivillo, condannata dal Tribunale di Messina, che doveva affrontare un provvedimento disciplinare. Ma Sivillo, assistita dall’avvocato Carlo Taormina, aveva registrato l’intera conversazione con Natoli durante un loro incontro. Audio e trascrizione sono stati consegnati poi al presidente della sezione disciplinare Fabio Pinelli. Secondo la Procura di Roma Natoli dunque, in qualità di componente della commissione disciplinare del Csm, avrebbe rivelato a Fascetto Sivillo notizie d’ufficio che sarebbero dovute rimanere segrete, in particolare “quelle sullo svolgimento della Camera di consiglio dopo la sua audizione”.

