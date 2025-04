È un terremoto «distante» e «profondo» quello che alle 3,16 di martedì notte è stato nettamente avvertito a Catania e nei paesi dell’Etna, dove le persone sono state bruscamente svegliate e alcune sono scese anche in strada, senza segnalazioni di danni a cose e persone. La scossa di magnitudo 4.8 è stata localizzata dai sismografi dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel mar Ionio meridionale, a una profondità di 45 chilometri, a circa 72 chilometri da Reggio Calabria con una distanza compresa tra 81 e 89 chilometri da Acireale, Messina, Catania e Siracusa. E sono state centinaia le segnalazioni anche attraverso le applicazioni di rilevazione dei terremoti.

Sisma diverso

Un sisma «assai diverso rispetto a quelli a cui noi siamo stati abituati per via della vicinanza all’Etna» spiega a La Sicilia Marco Neri, dirigente di ricerca dell’Ingv (nella foto).

«Non è stato un terremoto etneo, ma di origine tettonica – precisa l’esperto – sviluppato lungo il fondale marino dello Ionio e generato dalla frattura della crosta terrestre, con una sismicità dovuta al movimento delle placche tettoniche. L’epicentro è stato abbastanza lontano, almeno 80-100 chilometri di distanza nel Mare Ionio, a Sud della Calabria: ciò ha fatto sì che l’onda sismica sia arrivata alla nostra popolazione con un po’ di ritardo».

Si spieghi meglio…

«Le onde sismiche che vengono generate da un terremoto sono almeno di due tipi: le onde “P” (prime) e quelle “S” (seconde), queste ultime le percepiamo di più perché sono più ampie. Quando un terremoto è lontano, il tempo che intercorre tra l’arrivo delle onde “P” e quello delle onde “S” è ampio e genera la percezione di due tipi di movimenti: all’inizio un certo tipo di tremore del suolo, dopo di suppellettili o vetri, dandoci l’impressione che l’onda sismica sia stata composita. Come è avvenuto nel nostro caso. Al contrario, quando si tratta di Etna tutto questo non lo avvertiamo perché gli epicentri sono a una distanza più ravvicinata e non c’è differenza tra l’arrivo delle onde “P” e di quelle “S”».

C’è da preoccuparsi?

«No. La popolazione ha percepito il sisma intanto perché è stato forte – la magnitudo 4,8 non è proprio banale – e l’energia che si è sprigionata è simile a quella del sisma di Fleri del 2018, ma non ha provocato danni proprio perché è stato distante da noi ed è stato anche profondo. L’onda sismica ha dovuto viaggiare sia verticalmente che orizzontalmente, ricoprendo un grande spazio in cui si è notevolmente ridotta di intensità. È ovvio che quando la popolazione avverte una scossa, non è che sa se è distante 80 chilometri, poi glielo raccontano gli strumenti e gli esperti, ma sul momento la gente pensa che c’è il terremoto e si chiede se non ne arriverà un altro. Ci si allarma per questo. Questa interpretazione del terremoto profondo e lontano deve rassicurarci nella misura in cui non ci si aspetta chissà quale cataclismi, in seguito alla scossa della scorsa notte. Perché la sismicità di questa zona del mare Ionio non è frequente, ma è conosciuta».

È sempre attuale il tema della sicurezza…

«Sapendo di vivere in un contesto geo dinamicamente attivo – qual è quello del Mediterraneo centrale – sono fenomeni abbastanza frequenti che non devono allarmare. L’unica risposta che possiamo dare a noi stessi per tranquillizzarci è quella di vivere in case sismo resistenti, moderne e dotate di tutti questi presidi antisismici che ci possono garantire e salvare la vita».