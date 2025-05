Il video del “fantasma” che getta i rifiuti per strada: ma (nonostante il lenzuolo) è stato riconosciuto e multato

INCIVILTÀ

È successo a Monreale dove lo “sporcaccione” è stato beccato grazie ai sistemi di videosorveglianza

Ormai le telecamere di videosorveglianza fanno parte della nostra vita, sono installate un po’ ovunque e negli ultimi anni se ne è fatto un largo uso – da parte degli enti locali – anche per beccare gli “sporcaccioni” che abbandonano la spazzatura. Fece per esempio scalpore il caso dell’ex candidato sindaco a Catania, Lanfranco Zappalà, “catturato” da una video-trappola a Belpasso.

Ma sono decine le amministrazioni locali che ormai pubblicano sui social le foto (opportunamente sfocate) degli incivili che abbandonano rifiuti nell’ambiente. Così ora gli “sporcaccioni” si stanno ingegnano e non di rado capita di vedere mezzi senza targa o con la targa coperta. Ma non ci era ancora capitato di vedere un fantasma che butta la spazzatura per strada.

Sì, proprio così, un fantasma. E’ successo a Monreale (Palermo), dove un cittadino ha indossato un lenzuolo bianco con i fori per gli occhi per andare a gettare l’immondizia. Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo sin da quando ha conferito illegalmente i rifiuti fino al suo arrivo a casa. Il “fantasma” così è stato identificato e multato.