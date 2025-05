Impazza la truffa del falso carabiniere: 4 denunciati tra l’Agrigentino e il Palermitano

Controlli

Si tratta di minorenni, originari delle province di Siracusa e Catania

Quattro giovani, due dei quali minorenni, originari delle province di Siracusa e Catania, sono stati denunciati dai carabinieri per tentate truffe, con il metodo del falso carabiniere, ad Alessandria della Rocca e Cianciana. In entrambi i casi, le due coppie di giovani dopo aver fatto una telefonata, spacciandosi per militari dell’Arma, chiedevano soldi per l’immediata consegna di un pacco. A loro carico è stato ipotizzato il reato di tentata truffa aggravata e sono stati denunciati alle Procure di Sciacca e del tribunale per i minorenni di Palermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA