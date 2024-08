Impiegavano lavoratori in nero, denunciate due cooperative in provincia di Catania

CARABINIERI

I controlli in due aziende agricole etnee che si occupano della coltivazione, raccolta e vendita di prodotti agrumicoli.

Due imprenditori denunciati, scoperti sei lavoratori in nero e comminate sanzioni per oltre 20mila euro per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza nel lavoro. E’ il bilancio di controlli dei Carabinieri di Biancavilla e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania in due cooperative agricole etnee che si occupano della coltivazione, raccolta e vendita di prodotti agrumicoli.

Nella prima cooperativa controllata militari dell’Arma hanno trovato due lavoratori in nero su quattro presenti. Quelli assunti non avevano ricevuto una adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e non erano stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. L’imprenditore è stato denunciato e sanzionato con 7.000 euro, più il recupero di 3.400 euro di contributi Inps e Inail per i non assunti.

Analoga situazione è stata riscontrata in un altra cooperativa dove sono stati trovati quattro lavoratori in nero. L’imprenditore dovrà pagare una sanzione di 13.500 euro e non potrà riaprire l’attività, che gli è stata contestualmente chiusa, fino a quando non avrà regolarizzato la posizione dei lavoratori irregolari.