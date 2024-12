In Appello il sindaco di Acireale assolto dall’accusa di induzione indebita perché il fatto non sussiste

LA SENTENZA

Il primo cittadino acese, che nel 2018 fu anche arrestato, era accusato di aver fatto pressioni per favorire la campagna elettorale di Nicola D'Agostino (estraneo alle indagini). Ora dopo 6 anni la parola fine alla vicenda

Non è in grado nemmeno di parlare. Emozionato. Sollevato. Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale, è stato assolto – con la formula perché il fatto non sussiste, dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania. La sentenza è di pochi minuti fa. L’accusa era tentata induzione indebita: il 24 febbraio del 2022, la terza sezione penale del Tribunale di Catania lo aveva condannato, pena sospesa, a un anno e quattro mesi di reclusione riqualificando l’imputazione. I difensori, gli avvocati Enzo Mellia e Pierfrancesco Continella, impugnarono la condanna e oggi è arrivato il verdetto di non colpevolezza.

Quella sentenza di primo grado fu anche un fardello durante la campagna elettorale, in quanto molti paventavano il fatto che si dovesse applicare la legge Severino. Quando fu eletto arrivò però la nota della Prefettura che tolse qualsiasi dubbio: Barbagallo infatti aveva tutti i requisiti per poter indossare la fascia di primo cittadino. Il sindaco di Acireale era stato anche arrestato dalle Fiamme gialle, nell’ambito dell’operazione Sibilla, il 23 febbraio del 2018, ed era stato posto poi ai domiciliari, dal 29 marzo successivo. La Cassazione poi aveva annullato la misura.