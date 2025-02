In auto con 17,5 kg di hashish e 8,5 di marijuana: 23enne arrestato a Catania

POLIZIA

E’ stato controllato nel quartiere di San Giorgio, in via della Salvia, da agenti della Squadra Mobile

Un giovane di 23 anni che trasportava in auto 26 chili di droga tra hashish e marijuana è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio. E’ stato controllato nel quartiere di San Giorgio, in via della Salvia, da agenti della Squadra Mobile, che hanno trovato numerose buste contenenti sostanza stupefacente sul sedile posteriore e nel bagagliaio della vettura. Nel complesso sono stati sequestrati 17,5 chili di hashish e 8,5 di marijuana.