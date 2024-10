In auto con argenteria e gioielli rubati: fermati dopo inseguimento a Messina

Polizia

I due, un napoletano e una cilena, sono accusati di ricettazione

Agenti della polizia di Messina e Villa San Giovanni hanno fermato un napoletano ed una donna cilena con l’accusa di ricettazione. I due, dopo la segnalazione giunta dalla Questura di Messina, sono stati fermati al termine di un breve inseguimento e perquisiti. Nell’auto su cui viaggiavano sono stati trovati gioielli, pezzi di argenteria e circa 13.000 euro in contanti. Le indagini hanno accertato che si trattava di oggetti rubati.

L’uomo e la donna, che non hanno saputo giustificare il possesso degli oggetti di valore e del denaro, sono stati condotti nel Commissariato di Villa San Giovanni e successivamente identificati tramite fotosegnalamento operato dal personale del Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Reggio Calabria. L’attività investigativa condotta in collaborazione con la Squadra Mobile di Messina ha consentito di accertare la provenienza illecità del materiale trovato nella disponibilità della coppia. Da qui il provvedimento di fermo per entrambi.

