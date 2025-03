In auto con la droga sotto il sedile: 31enne incensurato arrestato a Catania

Controlli

Gli agenti di Polizia hanno trovato 30 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 86 grammi e altri 7 involucri contenenti hashish del peso di 32 grammi

Andava in giro con la droga nascosta in macchina ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. È la vicenda che vede protagonista un catanese incensurato di 31 anni che è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso delle ordinarie e periodiche azioni finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno di uso e spaccio di stupefacenti, nonché delle attività di contrasto di episodi di criminalità diffusa, gli agenti della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Catania, percorrendo via Torino, hanno fermato l’autovettura condotta dal 31enne per un controllo.

Le attente e mirate verifiche dei poliziotti hanno consentito di scovare, occultati sotto i sedili posteriori e nello sportello del lato guida 30 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 86 grammi e altri 7 involucri contenenti hashish del peso di 32 grammi.

I poliziotti hanno effettuato la perquisizione personale che ha consentito di rinvenire anche denaro contante, con molta probabilità provento dell’illecita attività di spaccio.