In casa 10 chili di cocaina, 10 di eroina e armi da guerra: 40enne catanese arrestato a San Cristoforo

POLIZIA

Fucili mitragliatori e svariati panetti di droga rinvenuti nelle due abitazioni nella disponibilità dell'uomo

In casa aveva oltre 20 chili di droghe pesanti (cocaina ed eroina) e un vero e proprio arsenale da fare “impallidire” anche i narcos messicani. Stiamo parlando di un catanese di 40 anni che è stato arrestato dalla polizia etnea a San Cristoforo per detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni in due immobili nella disponibilità dell’uomo sono scattate dopo che alcune indagini avevano palesato la possibilità di rinvenire armi e sostanza stupefacente. Il blitz ha consentito di rinvenire e sequestrare 2 panetti di cocaina del peso di 2,300 kg ed un borsone di pieno di armi. Nella borsa c’erano una pistola tipo Revolver, insieme con 5 cartucce calibro 38 Special, un fucile semiautomatico munito di relativo caricatore contenente al suo interno 30 cartucce calibro 7.29×39, una pistola mitragliatrice Skorpion con relativo caricatore e 19 cartucce calibro 7.65; un Kalashnikov privo di segni distintivi con caricatore contenente 28 cartucce calibro 7.62×39; un sacchetto in plastica contenente 43 cartucce.

La successiva perquisizione nella casa di residenza dell’uomo ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori 7 panetti di cocaina, identici per confezionamento a quelli sequestrati nel domicilio, del peso di 8,052 kg. e ed eroina, anch’essa suddivisa in vari involucri, del peso lordo complessivo di 9,380 kg.