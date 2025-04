In casa aveva droga e 50 bombe artigianali: 57enne arrestato a Mascali per spaccio e detenzione di materiale esplosivo

CARABINIERI

L'ispezione nella casa dell'indagato a portare a scoprire diversi tipi di droga e gli ordigni rudimentali

In casa aveva droga e bombe artigianali. I carabinieri di Mascali al termine di una attività operativa hanno arrestato un 57enne del posto, noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di materiali esplodenti pericolosi.

I carabinieri nel corso dell’ispezione domiciliare, alla quale hanno preso parte anche i militari del 12° Battaglione Cacciatori di “Sicilia” con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno rinvenuto un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale destinato allo spaccio: involucri in cellophane termosaldati contenenti marijuana e cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a un contenitore con stupefacente sfuso, bilance di precisione e strumenti per il confezionamento nascosti nel vano di un mobile al piano terra.

Le ricerche sono poi proseguite all’esterno dello stabile, comprese aree nascoste da pietre e muretti, e in più punti, gli investigatori hanno recuperato bustine contenenti una sostanza di colore giallastro simile all’eroina, un sacchetto in panno chiaro con sostanza pietrosa, e un altro con cocaina del peso di circa 25 grammi. Nel corso della perquisizione, inoltre, i militari, hanno scoperto un contenitore con all’interno circa 50 ordigni esplosivi artigianali, alcuni del peso di 100 grammi. Ordigni artigianali simili ai petardi tuttavia potenziati, con una carica esplosiva non autorizzata e quindi potenzialmente letale, considerati armi improprie o vere e proprie bombe artigianali.