In fiamme il bosco di Monte Sara: distrutti tratti di macchia mediterranea

Nell'Agrigentino

Vigili del fuoco e Forestale in azione tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea

Canadair ed elicotteri antincendio da stanotte sorvolano la zona di Monte Sara, una vasta area boschiva della provincia di Agrigento tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno avuto origine da sterpaglie e vegetazione, estendendosi man mano fino a riguardare, in queste ore, diversi tratti di macchia mediterranea. Sono in corso anche interventi da terra da parte di personale dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Una densa coltre di fumo si è levata dalla zona interessata dall’incendio ed è visibile da diverse zone.

