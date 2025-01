In fiamme l’ex hotel Excelsior di Acireale: la struttura in disuso spesso occupata da senzatetto

Nel Catanese

I vigili del fuoco stanno verificando se all'interno dell'edificio in disuso da tempo possano trovarsi o meno persone

Un incendio è divampato questa sera nell’ex hotel Excelsior di Acireale che si trova in via Delle Terme. Impossibile al momento quantificare i danni all’interno della struttura di proprietà della Regione siciliana, non più in funzione da anni. I vigili del fuoco che sono intervenuti stanno procedendo anche ad un accurato controllo per verificare l’eventuale presenza di persone, visto che la struttura sembrerebbe utilizzata da senza fissa dimora. Sul posto anche Polizia di Stato e Servizio 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA