Incendio
In fiamme una contrada di Agrigento, il sindaco ai cittadini: «Chiudete imposte e persiane»
La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti
Un incendio si è sviluppato in contrada Fegotto, ad Agrigento. Sono in azione i vigili del fuoco. Il sindaco, Francesco Miccichè, avvisa la popolazione residente che «fino al completamento dei lavori è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l’esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta.
La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti».
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA