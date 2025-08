In fuga su uno scooter con 300 grammi di marijuana: arrestati due ragazzi nel Calatino

CARABINIERI

I giovani, rispettivamente 22 e 20 anni, sono entrambi residenti a Grammichele. Il più grande è stato anche denunciato per guida senza patente

Due ragazzi di 22 e 20 anni, entrambi residenti a Grammichele, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia. Erano su uno scooter che percorreva la strada statale 417 e che, alla vista della pattuglia dell’Arma, ha deviato il suo percorso. Bloccati sono stati trovati in possesso di circa 300 grammi di marijuana.

Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e reati contro il patrimonio, è stato anche denunciato per guida senza patente, violazione già contestatagli in passato. Lo scooter, risultato privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato.

