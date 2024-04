In giro sui motorini senza casco: a Gela 27 contravvenzioni e 17 mezzi sequestrati

Viabilità

L’attività di controllo è stata effettuata all’uscita di alcune scuole medie superiori da parte deglia agenti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Gela, nell’ambito di un’attenta attività di monitoraggio del territorio, mercoledì scorso ha effettuato un servizio volto a sanzionare il fenomeno della violazione dell’obbligo di utilizzo del casco, soprattutto da parte di giovani che circolano a bordo di ciclomotori. La necessità di tutelare l’incolumità dei minori che, sovente, non utilizzando il dispositivo di protezione, mettono a grave rischio la loro integrità fisica e, talvolta, quella dei passeggeri, ha determinato i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, a predisporre un mirato servizio di prevenzione.