In manette lo scafista egiziano “incastrato” a Lampedusa dal video ripreso dall’elicottero

Identificato dalla Polizia e dalla Guardia di finanza

La Procura di Agrigento, la Polizia e la Guardia di Finanza, sezione di Lampedusa, hanno eseguito il decreto di fermo nei confronti di un egiziano ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fermato è accusato di aver effettuato il trasporto di settanta migranti all’interno di una barca in vetroresina, lunga appena 10 metri, ed inadatta ad effettuare la traversata, esponendoli così a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità.