In scooter a spasso per la città ma era ai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 44enne del posto per evasione dagli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, erano circa le 12:30, quando una pattuglia ha ricevuto, dalla Centrale Operativa, la disposizione di recarsi presso il Villaggio Sant’Agata, in quanto era scattato l’alert del dispositivo elettronico di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma hanno, quindi, raggiunto in pochi minuti l’abitazione del 44enne, sorprendendolo mentre stava parcheggiando lo scooter a bordo del quale era appena rientrato a casa.

Perquisito, l’uomo aveva ancora alla caviglia il braccialetto elettronico e, in una busta, aveva conservato la base del dispositivo, convinto che, tenendola con sé durante la sua uscita non autorizzata, l’allarme non sarebbe scattato.

I successivi accertamenti sul suo conto hanno consentito di accertare anche che, nonostante fosse stato autorizzato a recarsi a lavorare in determinate ore della giornata, quella mattina il 44enne aveva arbitrariamente premeditato di non andarci e, per quel motivo, aveva staccato e asportato parte del dispositivo di controllo elettronico a distanza.