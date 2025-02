In Sicilia il gennaio più caldo che si ricordi da 18 anni a questa parte: il dato del Sias

meteo

Le rilevazioni del servizio informativo agrometeorologico siciliano hanno confermato come il clima sia cambiando rapidamente

«Dopo il freddo del mese di dicembre, gennaio ha prodotto di nuovo una marcata anomalia termica mensile, sostanzialmente in linea con quanto osservato a livello nazionale. Lo scarto rispetto alla norma del periodo 2003-2022 risulta di ben 1,5 °C in più. In base ai numeri, come temperatura media regionale, valutata sulle serie Sias 2002-2024, gennaio 2025 con 10,37 °C risulta inferiore solo di pochi centesimi di grado al massimo valore precedente registrato nel 2007».

E’ quanto hanno rilevato i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano confermando il mese di gennaio 2025 tra i più miti degli ultimi anni.