In Sicilia Pasquetta con l’allerta gialla: previste piogge in tutte le province

METEO

Le precipitazioni non dovrebbero rovinare l'intera giornata ma non è escluso il rischio di nubifragi

Pasquetta bagnata, a quanto pare, in Sicilia. E’ stata infatti diramata una allerta gialla per domani lunedì 21 aprile in tutta l’Isola per il rischio piogge.

Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile regionale, le previsioni parlano di precipitazioni in tutte le province. C’è la minaccia di pioggia quindi sui classici barbecue del Lunedì di Pasquetta. Ciò non significa che l’intera giornata sarà compromessa dalle precipitazioni, anzi, questi fenomeni durano spesso poche ore e poi torna il sole: è la classica instabilità primaverile). Ma non si escludono comunque nubifragi entro la serata.

