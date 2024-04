In Sicilia temperatura record a marzo: il picco nella giornata di Pasqua

Clima

I dati del servizio informativo agrometeorologico siciliano

“Ben 48 delle 96 stazioni della rete Sias hanno stabilito nella giornata di Pasqua il nuovo record di temperatura massima mensile per il mese di marzo in Sicilia, ritoccando il precedente che risale al 2002. I nuovi valori sono effetto delle correnti di scirocco e dei venti di caduta, anomali soprattutto sul settore tirrenico, ma anche i valori registrati nelle aree interne della regione sono stati diffusamente oltre i massimi precedenti, così come è avvenuto anche sul settore meridionale centrale”.