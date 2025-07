In trasferta da Roma a Palermo con 70 chili di hashish in auto: in carcere quattro “corrieri” romani

finanza

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 500mila euro

In trasferta da Roma a Palermo, quattro “corrieri” della droga tutti originari della Capitale trasportavano in auto settanta chili di hashish: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano che hanno sequestrato il carico e arrestato i quattro. Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo aver fermato l’auto ha identificato le quattro persone a bordo (di cui due gravate da precedenti specifici), che, mostrandosi da subito particolarmente agitate, hanno fornito dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio.

La perquisizione