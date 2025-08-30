In “trasferta” su un’auto rubata e senza patente: arrestato

Nel Catanese

Da Lentini, nel Siracusano, a Misterbianco, in provincia di Catania, su un’auto rubata, senza patente e violando l’obbligo di soggiorno a cui era sottoposto. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri per ricettazione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L’uomo è stato notato dai militari nei pressi di un parco commerciale di Misterbianco a bordo di un’auto con la targa alterata: una lettera F era stata ‘ritoccatà con un pennarello nero per trasformarla in E.Immediato è scattato il controllo e dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata pochi giorni prima a Carlentini, nel Siracusano, e che l’uomo alla guida, il 38enne, pluripregiudicato per vari reati, era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Lentini, inoltre era privo di patente, mai conseguita. Per lui sono così scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal gip.

