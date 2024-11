In una casa abbandonata del centro di Catania nascondeva quasi 5 kg di marijuana

Il ritrovamento

Arrestato dai Carabinieri pusher 29enne: il "magazzino" era in via Carlo Forlanini

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania piazza Dante hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di droga, con l’arresto per “spaccio e detenzione di stupefacenti” di un pusher catanese 29enne, molto attivo nello smercio di droga in zona villa Bellini. Studiando le sue mosse, gli investigatori hanno compreso che la base logistica dove stoccava la droga, soprattutto marijuana, si trovava nei pressi di via Carlo Forlanini, pertanto, chiarito il quadro investigativo, i militari dell’Arma hanno pianificato il piano d’azione, predisponendo sia un servizio di osservazione a distanza in “modalità discreta”, sia mimetizzandosi tra la gente che frequentava la “sua” zona di spaccio.

Gli investigatori lo hanno poi intercettato mentre stava andando a rifornirsi di droga in sella al suo scooter. A quel punto, è scattato il blitz, e i militari sono entrati a casa sua per la perquisizione.Nell’appartamento, in un cassetto della cucina, i militari hanno recuperato un foglio manoscritto con gli appunti delle vendite degli stupefacenti e i relativi incassi, poi, in camera sua, una dose di marijuana skunk di 1,50 grammi. Poiché in tasca il ragazzo aveva ben 800€ in contanti, quel quantitativo di droga è sembrato troppo poco agli investigatori che, perciò, hanno compreso che qualcosa “non quadrava” e che probabilmente non era quello in nascondiglio scelto dal pusher.