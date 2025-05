In un’azienda agricola ad Acate tutti i lavoratori erano senza contratto: sanzioni per 52mila euro

Nel Ragusano

La scoperta durante un controllo dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Ragusa

Dodici lavoratori in nero su dodici presenti: il 100 per cento della manodopera impiegata. E’ la scoperta fatta da carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Ragusa, in collaborazione con l’Arma territoriale, durante un controllo in un’azienda agricola di Acate. Sono state elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

