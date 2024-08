Incendi, il bilancio della giornata: 15 roghi in Sicilia

Sicilia in fiamme

Le province più colpite sono state Catania e Messina. Pre-allerta "arancione" per domani

Sono stati 15 gli incendi in Sicilia che hanno impegnato i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Due sono divampati ad Agrigento, uno a Caltanissetta, tre a Catania, uno a Enna, tre a Messina, uno a Palermo a Ragusa e Siracusa e due a Trapani. Sono stati inoltre tre gli incendi che hanno interessato il Coau, il Centro operativo aereo unificato della Protezione civile nazionale. Per domani si attende invece un’altra giornata “di fuoco”: la Protezione civile siciliana ha diramato l’allerta arancione su tutta l’Isola.