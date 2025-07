Incendi in ogni parte della Sicilia: da Agrigento al Parco di Morgantina fiamme e colonne di fumo

Vigili del Fuoco

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco in diverse province

La Sicilia brucia per i tanti incendi che, come accade ormai da anni in estate, si verificano in più parti dell’isola e in molti casi per mano dell’uomo.

Oggi una cinquantina di roghi hanno visto impegnati la Protezione civile regionale, il corpo forestale e i vigili del fuoco.La provincia di Agrigento è stata particolarmente colpita, con numerosi interventi per incendi di vegetazione: nel capoluogo in contrada Pezzino; a Bivona in strada Mosella: a Caltabellotta in contrada Balata; a Cammarata in contrada Chimino e Savochello; a Cianciana in contrada Bisana e contrada Mavaro; a Naro sopra contrada Diga Furore; a Ravanusa in contrada Abarraccino; a Sciacca in città e in località Torre Raganella.

Interventi delle squadre antincendio anche nella provincia di Caltanissetta. Le aree coinvolte sono in città in contrada Feudo San Martino, a Gela in contrada Biviere, a Mazzarino, a Brigadieri, a Niscemi a Ponte Olivo, a Sutera in contrada Capra e a Boschetto.Incendi sono divampati anche in provincia di Catania: a Belpasso, Bronte, Caltagirone, Grammichele, Linguaglossa, Mascali e Paternò.Le squadre antincendio sono state impegnate in provincia di Enna a San Michele di Ganzaria, Aidone, zona archeologica morgantina a Pergusa, a Piazza Armerina. Nella città dei mosaici, in particolare, un incendio ha interessato una vasta area del parco archeologico di Morgantina che non ha riportato particolari danni.

Le fiamme, domate dal Corpo forestale regionale e dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, si sono sviluppate intorno alle 14.40 da due punti, e hanno coinvolto la zona archeologica. Bruciati circa 15 ettari di terreno incolto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e due elicotteri del Corpo forestale. La zona è ora sottoposta alle attività di bonifica da parte degli operatori.