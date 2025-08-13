A SICULIANA
Incendiata l’auto di un avvocato nell’Agrigentino: indagini in corso
Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo: un individuo a bordo di un’autovettura si è avvicinato alla macchina del legale e ha appiccato il fuoco
Incendiata l’autovettura di un avvocato di 55 anni, residente a Siculiana (Agrigento). Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo: un individuo a bordo di un’autovettura si è avvicinato alla macchina del legale e ha appiccato il fuoco. Determinante per la ricostruzione dell’episodio, avvenuto di notte, sono stati gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Indagano i carabinieri.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA