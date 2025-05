Incendio a bordo di un rimorchiatore in mare nel Palermitano, tutti salvi

Cronaca

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio al motore di dritta di un rimorchiatore in navigazione a 2,5 miglia dal porticciolo di San Nicola L’Arena, frazione di Trabia, in provincia di Palermo. Il rogo è stato estinto con sistemi automatici di spegnimento in dotazione al rimorchiatore. Nessuna delle persone a bordo è rimasta coinvolta. Sul posto si è recato un altro rimorchiatore, per il trasporto fino al porto di Palermo. Personale Nautico dei vigili del fuoco con una motobarca opererà la scorta per il trasporto in sicurezza in porto.

