Incendio a Catania: in fiamme un container a Vaccarizzo

Strada Statale 114

Le autorità raccomandano di evitare la zona per facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso e di prestare attenzione a eventuali disagi alla circolazione stradale

Un grosso incendio è attualmente in corso nella zona di Vaccarizzo, a Catania, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte, a prendere fuoco sarebbe un container, le cui fiamme stanno generando una densa nube di fumo nero visibile fino a Melilli, in provincia di Siracusa.

Sul posto stanno per arrivare i vigili del fuoco, pronti a intervenire per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si registrano notizie di feriti o danni a persone.

