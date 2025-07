Incendio Ecomac ad Augusta, vigili del fuoco ancora all’opera. A Priolo ordinanza di “rifugio al chiuso”

Il rogo

Le operazioni di spegnimento vanno avanti ininterrottamente da ieri. Intanto il primo cittadino della vicina Priolo invita i cittadini a non uscire da casa

Proseguono ancora in queste ore le operazioni di spegnimento dell’incendio Ecomac di Augusta. I vigli del fuoco, riferiscono dal Comando provinciale di Siracusa, hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme che sono state generate dal rogo di materiale plastico, con una densa nube nera che si è alzata in cielo da ieri.

Così il sindaco del vicino comune di Priolo, Pippo Gianni, ha firmato una ordinanza urgente di rifugio al chiuso a causa dell’incendio di ieri. Dalle previsioni meteo dei venti si evince un possibile spostamento della nube fino a Priolo, il sindaco quindi «invita la cittadinanza a rimanere all’interno delle proprie abitazioni, evitare gli spostamenti, spegnere i climatizzatori e chiudere gli infissi».«Stiamo monitorando costantemente la situazione. I nostri volontari di Protezione civile, insieme alle squadre di soccorso – spiega Pippo Gianni – sono ancora impegnati a domare l’incendio. Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza e alla collaborazione». La polizia municipale sta facendo sgomberare anche la spiaggia di Marina di Priolo dove stamani erano presenti diversi bagnanti.«Forniremo alla comunità – aggiunge il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Alessandro Biamonte – aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione dell’emergenza. Per qualsiasi necessità, i cittadini potranno contattare il comando di polizia municipale e la Protezione civile».

