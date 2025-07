Incendio Ecomac, il prefetto di Siracusa: «Non deve più accadere nulla di simile»

Linea guida

«Non deve più accadere qualcosa di simile. Per questo da lunedì saranno effettuate attente verifiche sui piani di sicurezza dei singoli impianti». Lo ha annunciato il prefetto di Siracusa, Giovanni Signer, al termine dell’incontro tecnico convocato dopo l’incendio all’impianto di smaltimento rifiuti della Ecomac ad Augusta, nel Siracusano. Al Palazzo di Governo, in presenza o in videoconferenza, hanno partecipato i sindaci dell’area, vigili del fuoco, Asp, Arpa e Protezione civile.