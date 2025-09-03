Incendio in due appartamenti a Catania: i carabinieri salvano due anziane disabili

Soccorsi

Le hanno prese di peso dalle proprie sedie a rotelle e le hanno trasportate fino in strada dove, poco dopo sono arrivati i vigile del fuoco e i sanitari del 118

I carabinieri, in seguito alla segnalazione di un incendio, a Catania, si sono recati in due appartamenti in cui risiedevano due anziane donne disabili che non avrebbero potuto evacuare l’edificio come già altri condomini stavano facendo. Le fiamme si sono propagate da un garage, dove un’auto ha preso fuoco. La vettura è andata completamente distrutta, illesa la proprietaria 67enne. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raggiunto i piani indicati e agli interni delle due anziane. Prendendole di peso dalle proprie sedie a rotelle le hanno trasportate fino in strada dove, poco dopo sono arrivati i vigile del fuoco e i sanitari del 118, ai quali sono state affidate le anziane donne. Hanno dovuto fare ricorso alle prime cure del personale dell’ambulanza anche due carabinieri, una guardia giurata ed un vigile del fuoco, libero dal servizio, che sono riusciti a mettere in sicurezza le due anziane donne. Tutti hanno subito accusato i sintomi tipici della dispnea dovuta all’inalazione forzata dei fumi tossici inalati durante l’intervento. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si sono propagate nell’edificio in seguito all’incendio dell’auto per cause ancora da verificare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA