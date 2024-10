Incendio in una discarica abusiva nel Palermitano: in fiamme rifiuti speciali e pericolosi

Vigili del Fuoco

I rilievi sono condotti dall’Arpa, l'Agenzia regionale protezione ambiente a cui i vigili del fuoco hanno fatto la segnalazione

Un incendio è divampato una discarica abusiva tra Partinico e Balestrate, lungo la strada provinciale 63 che collega i due paesi al santuario della Madonna del Ponte. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico. Le fiamme sarebbero state appiccate in un terreno dove erano accumulati rifiuti speciali e pericolosi, come l’amianto. I rilievi sono condotti dall’Arpa, l’Agenzia regionale protezione ambiente a cui i vigili del fuoco hanno fatto la segnalazione.Per domare l’incendio ci sono volute 4 ore e i pompieri hanno completato le operazioni intorno alle 2 di notte. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Partinico e la polizia municipale di Balestrate a cui è stato dato il compito di rintracciare il proprietario del terreno. Sono in corso indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA