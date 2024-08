Incendio sulla Catania-Ragusa, traffico in tilt per ore. In fiamme uno stabilimento d’ortofrutta

Il rogo

Il fumo ha bloccato il traffico sulla Statale 514. Sul posto, in territorio di Lentini, vigili del fuoco e protezione civile

Traffico in tilt sulla Catania-Ragusa, nel tratto tra Francofonte e Lentini a causa di un incendio a poche decine di metri dalla sede stradale. Il traffico sulla trafficata arteria stradale è stato rallentato per ore in direzione Catania.

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata in uno stabilimento industriale del settore ortofrutta, dove sono andate a fuoco delle cassette in plastica, la cui combustione ha generato l’intenso fumo nero. Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e gli uomini dei distaccamenti di Lentini e Augusta, oltre alla protezione civile. Sul posto anche due autoambulanze. Per i dettagli sull’origine del rogo, sulla quale indagano le forze dell’ordine, si attende la relazione dei vigili del fuoco.

