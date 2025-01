Inchiesta Athena, annullamento con rinvio per il sindaco di Paternò

Nel Catanese

Arrivata la decisione della Cassazione sull'ordinanza del Riesame che disponeva i domiciliari per Naso, accusato di voto di scambio politico-mafioso

Annullata con rinvio. Questa è la decisione della Cassazione sul ricorso della difesa del sindaco di Paternò Nino Naso avverso alla decisione del Tribunale del Riesame che aveva accolto l’appello della procura e disposto i domiciliari per il primo cittadino indagato nell’inchiesta Athena per voto di scambio politico-mafioso. I difensori di Naso, l’avvocato Maria Licata e il professore Vincenzo Maiello, evidenziano che il ricorso si basa sui “gravi indizi di colpevolezza e non sulle esigenze cautelari”. Gli atti ora torneranno a Catania dove si dovrà fissare un’altra udienza davanti a un’altra sezione del Tribunale della Libertà. Domani è prevista la decisione sulla posizione dell’ex assessore comunale Salvatore Comis. Il sindaco Naso e Comis, su richiesta degli stessi indagati, affronteranno il processo con giudizio immediato.

